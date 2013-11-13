美国华人还在等待白宫回应辱华节目

Image caption 抗议华人要求ABC解雇吉米·金梅尔。

从东岸的纽约到西岸的洛杉矶，全美国超过20个城市的华人走上街头，要求美国广播公司（ABC）为其电视节目的不当内容道歉。 ABC发布新闻稿公开道歉，称这种错误“不能容忍”。面对人民诉求，白宫可望适切回应，但何时回应尚不可知。

此前，只有中国官方新华社网站引述中央电视台报道称，美国白宫周二（12日）回应时表示ABC播出的辱华言论不代表大部分美国民众对中国的看法。

“辱华”言论

上个月，ABC脱口秀节目主持人吉米‧金梅尔在其节目“儿童圆桌会议”单元中，询问几位五、六岁的儿童，“美国欠中国很多钱，1.3万亿元，我们要怎么还？”其中一位儿童回答说：“发射大炮打过去，把中国每个人都杀掉”。

金梅尔说道，“把中国每个人都杀掉？嗯，这个想法很有趣”。单元最后，金梅尔说，今天的讨论很有趣，大家表现很出色。

这个节目是预先录制。 10月16日播出时，ABC并未删去这段话。播出后，很多华人认为这是严重的种族仇恨言论，陆续在各地发起抗议行动。

公众抗议

上周末，大纽约地区华人成立的“抗议ABC委员会”组织民众前往曼哈坦的ABC大楼外示威，近500人参与，现场播放著名歌曲《龙的传人》。抗议人士说，金梅尔固然道歉，但言辞简短且不正式，因此各地华人严正抗议。

抗议行动中，4个孩子朗读宣言，内容包括已故黑人民权运动领袖马丁路德‧金恩的著名演说《我有个梦》的段落。

在西岸，周末约2000位华人聚集在布班克的ABC总部展开更大规模的抗议行动。抗议人士并且租用小型飞机在空中拉出横幅，上面写着“抵制ABC“字样。抗议代表试图向ABC递交抗议信，但ABC无人出面收受，抗议人群不满，一度冲进公司中庭内，在场的警方立刻出面维持秩序，活动组织者也呼吁人群撤离，无人遭到拘捕。

抗议标语以中、英文书写，内容包括“强烈抗议ABC辱华言论“、“ABC必须向全球华人认错道歉”、“中华民族不可辱”等。

抗议人士并表示，如果ABC的道歉缺乏诚意，抗议人士不排除发起全球华人抗议行动。

华人看法差异

至今为止，美国的主流媒体对这件事的报导不多，多数系登载于网站或博客上。

说法之一是：在一般人眼里，脱口秀不是严肃的新闻节目，纯属娱乐，不必过于认真。

“美国华人全国委员会”主席薛海培认为，华人这对这一节目的抗议行动应符合比例原则，应该是“得理饶人，见好就收”。

他说，“你可以说ABC缺乏明智的决断，你也可以说ABC缺乏大众传媒应有的敏感。但是搬出种族屠灭之类的帽子会不会太过？把金梅尔比做希特勒，是不是有点过火？”

不过，居住在华盛顿的中国异议作家余杰表示，过去曾有华人团体发动美国华人登录白宫网站，要求美国政府禁止参与“六四”的中国酷吏入境美国，但签名者从未超过10万人。

他说：“看来，某些美国华人相当宽容屠杀中国人的中共政权，却对六岁儿童的失言和疏忽的节目主持人金梅尔不饶不恕”。

两岸同声

中国外交部发言人秦刚日前表示，散布种族歧视和种族仇恨，有悖媒体的社会责任，因此ABC“应正视自身错误，以真诚的态度回应旅美华侨华人的正当要求，并避免再次发生类似事件”。

旅居美国西岸的军史专家王立桢表示，在美华人一定要正视这起事件，绝不能和稀泥。

还有的华人领袖表示，为了下一代的在美华人能有个不受欺侮的环境，全体华人必须向ABC发出最严正抗议。也有人表示，ABC的作法“实际上是在试探华人底线，因此华人必须展现团结”。

“美华协会大华府分会”共同会长蔡德梁表示，不少父母带着孩子一道参加，“他们担心，这种言论如果不加以制止，孩子在学校里会遭到霸凌”。

从东岸到西岸，参与抗议的在美华人来自海峡两岸。有的抗议场合，现场有美国国旗，也有五星红旗和青天白日旗。

（责编：路西）

网友如有评论，请用下表：

读者反馈

我从头到尾看了这个show，我同意美国华人全国委员会”主席薛海培的说法，见好就收了。是调侃节目，小孩子天真烂漫不懂政治，大人没有及时的纠正，道歉节目取消，已经够了。

继续抗议，只能增加仇恨的种子。给反华者更多的理由。主持节目靠反应，我看到主持人说这是个有趣的想法，我也看到他说：如果你杀掉借钱给你的人，那么以后就没人借钱给你了。

中国人，华人最重要的是要有自信，谁可以赶尽杀绝华人？没有。华人、黑人、犹太人和其他人种都是，不可能被灭绝的，是因为他们有他们自己的优越性。不要被媒体的各种各样的煽动性屏蔽了自己的眼睛和良知，这不是希特勒那种正规场合发表的宣言。<br><strong>billyhan, cary</strong><br/>