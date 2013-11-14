稀世粉钻拍出创纪录价格

Image caption 粉红之星以8300万美元创下世界宝石拍卖新纪录。

一枚有“粉红之星”之称的罕见粉红色钻石周三（11月13日）在瑞士日内瓦拍出8300万美元，创下史上宝石拍卖的新纪录。

这枚粉钻长2.69厘米，宽2.06厘米，重59.6克拉。

经过五分钟激烈的竞拍，“粉红之星”最终落入著名的纽约钻石商伊萨克·沃尔夫之手。

沃尔夫在竞拍成功后已将这枚稀世粉钻更名为“粉红之梦”。

主持此次竞拍的苏富比欧洲与中东主管班奈特说，这枚粉钻是地球上极为罕见的自然珍宝，“极少出现在拍卖会上”。

据苏富比拍卖行介绍，这枚稀世粉钻是著名钻石公司De Beers于1999年在非洲开采的，但并没有具体说明是哪一个非洲国家。

这枚在原始状态下重132.5克拉的宝石经过两年的切割与加工，最终成为重59.6克拉的稀世珍宝，超过同类第二大钻石一倍以上。

（编译：沙漠/责编：李莉）