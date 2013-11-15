菲律宾风灾后死亡人数持续增加

2013年11月15日

图像加注文字， 塔克洛班灾民在机场等待来自星加坡的援助物资

遭受超强台风海燕侵袭的菲律宾证实死亡人数已经增加到3621人。

联合国和当地机构发表的遇难人数出现矛盾，但是最后数字很可能还要上升。

台风肆虐一周之后，粮食和物资援助才刚刚送达幸存者手上，但是救助机构说，分派工作的后勤支援需求很大。

菲律宾政府已经为灾难的反应作出辩解。

菲律宾国家减灾及管理委员会早些时候发给BBC的死亡人数数字是3422，不到几个小时，就已经升为3621。

联合国发布的死亡数字是4460。官员说，救援队伍抵达一些外岛之后，很可能会发现更多尸体。

“严重短缺”

来自美国航空母舰的直升飞机已经运送物资到台风海燕侵袭时首当其冲的太平洋岸边小镇吉万，当地满目苍夷。

美国航母“乔治·华盛顿”号正扩大搜救行动范围，并为运送物资的直升飞机提供升降平台。

一批一批的粮食和饮用水从航母送往莱特省首府塔克洛班和吉万。

不过，菲律宾政府说，运送救援物品的努力因为卡车严重短缺而受到妨碍。

菲律宾内政部长罗萨斯说：“对这样的情况，要尽快处理。”他说：“需求很庞大，很急迫，无法送达每一个人。”

BBC记者说，紧急服务本身也受到严重打击：在塔克洛班，这个星期只有大约四分之一警察报到上班。

慈善机构“无国界医生”说，他们抵达萨马东部的吉万的人员形容，当地45000人面对的情况“悲惨”。

台风海燕吹袭后一直躺在大街，没有处理的不少遇难者尸体，现在开始处理和掩埋。

虽然救援工作已经开展，但是还有几千名幸存者继续在塔克洛班机场等候离开。

很多国家已经提出支援，包括提供财政援助、救助物资和派出紧急救援队伍等。

英国政府派出航空母舰“辉煌号”、捐助2000万英镑，并派出一队医疗专家和皇家空军的运输机等协助救灾。

同菲律宾有领海争议的中国承诺捐助一千万元人民币的援助物资。

中国原本只承诺有政府及红十字会捐出20万元人民币赈灾，但是受到了一些中国网民的严厉批评。