山羊被咬 肯尼亚人赛跑捉元凶猎豹
- 2013年 11月 15日
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肯尼亚东北部一村落猎豹肆虐，咬走村民饲养的山羊，结果4名村人成功追捕到两头猎豹。
饲养山羊的村民对BBC说，这两头猎豹天天来村里咬走他们的山羊，一次咬走一头。
村里的男人联合起来在村里守候，等待猎豹的出现。
就在一天当中最炎热的时候，追捕猎豹行动展开了，前后一共追逐了4英里（6.4公里）的距离。
猎豹天生是短跑冲刺健将，但却不擅长跑马拉松。
被追捕的猎豹撑不了那么长的距离终于跑不动了“束手就擒”。
村民合力将两头猎豹捉住，将他们交给肯尼亚野生动物服务部门。
经济支柱
村民哈桑对BBC索马里语广播的记者说，“我需要拿到赔偿，因为我养的山羊大部分被这两头猎豹咬死了。”
BBC索马里语广播的记者说，牲畜是居住在肯尼亚东北部的肯尼亚索马里社区的经济支柱。
哈桑说，“我有15头山羊被这两头猎豹咬死，他们每天都来咬走山羊。”
他组织村民在一天当中最热的时候，猎豹都躲在阴凉地方休息的时候开始追捕猎豹。
“我早上在喝茶的时候看到他们咬死一只山羊。”
“我们等到几个小时，到了中午太阳高照我们才开始追捕猎豹。”
“我和几名年轻人一起追着他们，最后抓到并把他们带回来交给当局。”
（编译：陈书敏 责编：罗玲）