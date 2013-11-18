分析：美国股市创新高是否引发泡沫？

2013年11月18日

图像加注文字， 美国股市牛气冲天，业内人士警告泡沫危险。

美国股市11月18日开盘继续全线走高，道指和标普500指数在开盘之际即再度双双涮洗历史新高，但有专家担忧，这将带来美国股市新一轮的泡沫。

美国道琼斯指数上升了39.7点，第一次升破16000点，标准普尔指数上升2点，越过1800点。

当下，正值美联储现任主席本·伯南克（Ben Bernanke）离任时期，将接替他职位的珍妮特·耶伦（Janet Yellen）也会继续实行低息政策，在美国经济仍脆弱时保持货币流动性。

股票投资商纷纷看好这一前景，因为这意味着他们能够进行回报更高的投资。

而就在美国股市一路上升，中小投资者加大股票市场投资力度之际，一些分析人士开始发出警告，这一轮牛市是否存在股市泡沫。

泡沫成因

11月初有消息称，美国经济第三季度的增长率好于预期2.8%。股票市场中，美国主要股指道琼斯指数今年累计上涨22%，标准普尔指数和纳斯达克指数涨幅分别为26%和32%。然而，美国的失业率也从9月的7.2%微升至7.3%。

经济在增长，但股票创新高的收益却是有限的。面对政策变化引起的冲击，美国经济仍然不够坚实，《华尔街日报》警告称，美国股市泡沫已经出现。

尤其是11月7日，Twitter（推特）在纽约证交所上市，其首次公开招股（IPO）在交易首日股票价格即大涨73%。美国财经网站“市场观察”投资专栏撰稿人科迪·维拉德11月13日发表文章说，Twitter的市值大涨标志着网络泡沫进入高峰，除此之外，诸多迹象都在表明股市存在泡沫。

根据金融数据和软件公司FactSet发布的一份报告表明，标准普尔500指数中49%的公司关于今年第三季度的盈利预测好于预期的比率高于4年以来的平均水平，而收入预测好于预期的比率则低于4年以来的平均水平。股票成本的降低增加了公司的盈利，却并没有增加公司收入和规模。

早在2000年网络泡沫破灭前，标准普尔500指数中的美国大公司的历史市盈率接近历史平均水平的两倍，2007年初，美国房价下跌30%前，房价租金比是正常水平的两倍，都警示着“高点”中蕴含的危险性。

谨慎投资

中国上市公司市值管理研究中心负责人施光耀在接受BBC中文网采访时说，全球经济回暖，牛市即将到来；但是结合美国上市企业的情况，其综合实力决定着市值层面的竞争，要警惕泡破的形成，优化上市公司的生存空间。

全球最大的投资管理公司贝莱德（BlackRock）的CEO 拉里·芬克说，股市已经有非常大的涨幅，我们确实认为股市有泡沫的存在。

全球第二大基金管理公司美国先锋集团（Vanguard Group）创始人杰克·博格尔认为，投资者不应该因为股市处于上升期而做长期投资的决定，更强调，“历史高点”并非决策依据。

即使耶伦上台之后延续执行美联储的低息政策，使得中小投资商进入美国债券市场，但由此一来，美联储资产负债表债务大幅增加，加上国家经济收入仍不够坚实，原本刺激经济增长的目标能否达成，还是一个疑问。

（撰稿：凡尼 责编：路西）