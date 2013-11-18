总统曾遭澳大利亚“窃听” 印尼召回驻澳大使

Image caption 最新的泄密显示，2009年8月，澳大利亚情报机构曾试图跟踪印尼总统尤多约诺的手机打出和接收的电话。

印尼对总统及其他高官的电话通讯据称曾遭澳大利亚情报机关监听作出愤怒反应。

星期一（18日），印尼宣布召回驻澳大利亚大使，并召见了澳大利亚驻雅加达大使，要求其就有关指称作出澄清。

美国前情报人员斯诺登又爆料说，印尼总统及其亲信幕僚的电话通讯据称曾遭澳大利亚情报机关监听。

最新泄露的文件称，印度尼西亚总统尤多约诺和他的妻子，以及印尼副总统等高级官员曾是澳大利亚情报机构曾试图窃听的目标。

斯诺登提供的文件是通过澳大利亚广播公司和英国《卫报》公布的。

最新的指称让此前已因监听丑闻而变得紧张的两国关系再次紧绷起来。

印度尼西亚已经要求澳大利亚对有关的间谍指称“迅速”作出解释。

11月1日，印尼外长曾召见澳大利亚驻该国大使，就报道称澳大利亚驻该国使馆参与美国窃听表达不满。

“不做评论”

最新的泄密显示，2009年8月，澳大利亚情报机构曾试图跟踪印尼总统尤多约诺的手机打出和接收的电话。澳情报机关至少一次试图监听尤多约诺的通话内容。

文件显示，印尼第一夫人、印尼副总统布迪约诺，以及外交事务发言人，安全部长和信息部长等多名高级官员也在监听名单上。

星期一（18日），澳大利亚总理阿博特在澳大利亚议会回答质询时说，“澳大利亚政府从来不会就某项具体的情报事务作出评论”。

阿博特强调，与印尼的双边关系是“最重要”的，他决不会作出任何可能影响两国关系和合作的言辞或行为。

上周，阿博特在谈及有关指称时曾表示，“窃听”有点言重了，说“研究”可能更合适。

有关的指称已经引起印尼公开表达愤怒。印尼外交部在本月初发表的一份声明中说，“报道所提及的行为，完全不是反映两个邻近国家的紧密与友好关系。印尼政府将之视作是完全不能接受的行为并对此行为表示最强烈抗议”。

声明还说，如果得到证实，这一做法不仅侵犯了（印尼）的安全，而且严重违反了外交规范和道德。

澳大利亚与印尼是重要的战略和贸易伙伴。

因许多印尼船民到澳大利亚申请避难，澳大利亚在难民问题上需要印尼的通力合作。

（编译：白墨 责编：伊人）