英媒：中日两国大有爆发冲突之势

Image caption 一年来中日钓鱼岛（日本称尖阁群岛）争议并未缓解。

英国《金融时报》首席外交事务记者认为，中日两国关系正朝着冲突的方向发展，如何避免？

《金融时报》的吉迪恩·拉赫曼说，很难相信中日任何一方希望开战，但两国的军事对峙将可能导致一场意外的冲突。

拉赫曼指出，中共十八届三中全会设立了类似美国的国家安全委员会，协调其军方、情报部门和国内安全部门。而日本的安倍政府也在组建一个国家安全委员会。

因为去年以来中日有关钓鱼岛（日本称尖阁群岛）的争议导致双方军机、船舰对峙，这种原本正常的军事和安全机制现代化的举措就更似有所企图。

双方不断互相指责对方挑衅、不负责任、民粹主义失控，而两国军方都表示不甘示弱。中国的军方说不会走日本上世纪30年代的军国主义道路，而日本军方说中国正重蹈日本二战覆辙，挑战美国在亚太的权威。

中国经济崛起、军力增强和日本经济衰退但继续增加军事开支则塑造了中日新争议态势。双方军事经济力量的变化加上历史因素更让未来难料。

评论认为，如果中日两国要避免互相毁灭、给世界带来灾难的冲突，两国都必须调整航向。日本在包括对待历史的问题上要认识到亚洲多国的不满。中国作为地位上升的大国可以更宽宏大量，化解日本对其安全和尊严受到中国挑战的担忧。这样才更能确保中国崛起不受干扰。

中国改革

《金融时报》驻沪记者欧阳德报道说，观察中国的人士对十八届三中全会的改革表示乐观，认为这些改革将给中国带来今后10年持续、快速的经济增长。

虽然很多改革的具体措施仍缺乏细节，实施也面临困难，但许多人相信，习近平领导的政府已准备好推行拖延已久的经济政策，从开征房产税，到开放政府控制的行业，引入私人资本。

分析人士“几乎无一例外地看好中国的长远经济增长前景”。这种乐观情绪也影响了投资者，导致中国股市大涨。

尽管经济学家基本上都看好新的改革对中国长期经济增长的前景，但对短期预期有截然不同的观点。

一种观点认为，中国转变经济模式出现一些痛苦在所难免，可能给企业带来更多压力。

重庆打黑遗产

《每日电讯报》报道说，重庆返还了薄熙来在“打黑”期间没收冻结数十亿民企资产的一部分，但有些打黑的受害者仍在狱中。

报道举重庆渝西半岛实业公司为例称，被薄熙来称为黑老大的该企业的董事长、原重庆市人大代表王能被判无期徒刑，仍在服刑。

曾担任王能顾问的律师邓继伟（音译）说，在上千名重庆打黑的受害者里，目前推翻其原判的只有3人。他本人也受到非法拘禁和酷刑。

而重庆的前亿万富翁李俊仍然逃亡海外。李俊的公司一名经理表示，薄熙来倒台后公司就提出了上诉，让被关押的公司高管恢复自由是公司首要任务，但现在还不清楚这要等多久。

（编译：立行/责编：伊人）

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