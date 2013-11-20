美国杀人魔被处决 曾供认杀害20人

2013年11月20日

图像加注文字， 富兰克林等候上诉结果期间接受媒体采访

美国密苏里州处决了杀害黑人和犹太人的种族主义者约瑟夫·富兰克林（Joseph Franklin）。

富兰克林的罪名包括1977年在一家犹太教会堂外击毙一名男子和枪伤两人；还有七项动机与种族有关的谋杀罪。

63岁的他声称曾杀害共20人。

富兰克林的代表律师以密苏里州死刑中用的注射药物违反宪法禁止酷刑的规定，在星期二（11月19日）成功获得联邦法院颁令暂缓执行。

摒弃歧视

不过，联邦上诉法庭在星期三（20日）稍早时推翻暂缓死刑令，联邦最高法院也支持这个决定，富兰克林随后被处决。

富兰克林的受害人包括色情杂志《好色客》（Hustler）的出版人拉里·弗林特（Larry Flynt）。杂志刊登了一对异族男女的照片后，富兰克林在1978年枪击弗林特，弗林特从此局部瘫痪。

不过，反对死刑的弗林特后来曾提出诉讼阻止处决富兰克林。

密苏里州圣路易斯市的主要报纸St Louis Post-Dispatch 星期一（18日）刊登富兰克林的采访，他说自己不再是种族主义者。他说自己的动机“缺乏逻辑”，他把部分原因归咎于成长期间受到的虐待。

他在采访中说自己在狱中与黑人囚犯沟通，“我看他们跟我们都一样。”