谷歌总裁：十年内将战胜网络审查

Image caption 施密特预言将在十年内结束网络审查。

谷歌总裁埃里克·施密特大胆预言，先进的网络技术有望在10年内使全球的网络审查终结。他说，更先进的网络加密可以帮助民众战胜政府的监管。

在周三（11月20日）于约翰·霍普金斯大学举行的一次学术会上，施密特谈到了如何战胜中国等国家对网络实行的严密监控。

他说：“首先，他们试图封锁你；然后，他们试图渗透你；但最终，你却取得了胜利。这就是未来会发生的情况，因为力量对比发生了变化。”

施密特还说，他相信，在10年内战胜网络审查将会是一件极可能发生的事。

网络加密

施密特说，对付政府网络监督的办法就是对网络系统进行加密，例如使用加密数据包等。

他承认，根据中情局前雇员斯诺登的披露，美国国安局的确曾经破解过网络的加密系统。

但他同时表示，采用加长的网络密匙并经常进行更换将使破解者很难得逞。

谷歌最近已经增加了其网络密匙的长度并复杂了其程序。施密特说，这其实就是政府和互联网用户之间一场猫捉老鼠的游戏。

他说，道高一尺，魔高一丈。这场游戏的最终胜利者将是亿万网民。

（编译：沙漠/责编：李莉）