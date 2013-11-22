菲律宾：台风海燕死亡人数超五千

Image caption 台风海燕给菲律宾造成可怕的破坏和损失

菲律宾官员星期五（11月22日）透露，台风海燕在该国造成的死亡人数已经超过5000人。

菲律宾救灾官员发布的最新统计数据显示，海燕已经造成至少5209人死亡，其中4919人是在礼智岛上遇难的。

另外目前菲律宾各地仍有1611人因海燕引发的洪水等灾害而下落不明。

菲律宾的统计意味着台风海燕成为该国历史上造成死亡人数最多的自然灾害。

此前造成最多死亡的灾难同样发生在中部的礼智省，该省奥尔莫克地区1991年发生的洪水造成5101人死亡。

台风海燕是至今人类有记录以来最强烈的台风之一，台风11月8日在菲律宾登陆时中心风力高达每小时270公里。

海燕不仅给菲律宾造成严重破坏，这一强烈台风在离开菲律宾后虽然显著减弱，但仍在越南造成至少12人死亡，在中国导致至少11人丧生。

（撰稿/责编：伊人）