埃及临时总统批准控制抗议示威的新法案

Image caption 埃及首都开罗示威人群与警方发生冲突。

埃及临时总统曼苏尔周日（24日）签署了关于控制示威的新法律草案，这一法律被人权活动人士斥为“镇压法令”。

这条法令的最终版本尚未发布，但是报道说，该法律规定，在举行示威抗议之前，必须事先得到警方的允许。

在过去三年中，埃及各地举行的大规模抗议示威活动，已经推翻了该国的两名总统，而现在埃及多个城市正在举行更多的抗议。

星期天，被推翻的前总统穆尔西的支持者正在首都开罗和其它一些地方举行集会。

报道说，警方周日使用催泪瓦斯来驱散示威人群。

上周五，反对代表穆斯林兄弟会的前总统穆尔西的埃及人在开罗举行抗议示威，与警方发生了冲突。

“反对民主”

在周日埃及临时总统曼苏尔签署这条控制示威抗议的法律草案之前，该国的人权组织就对此表示反对。

人权组织发布的一份声明说，这一法律草案旨在把所有形式的和平集会——包括游行示威和公众集会——全都定为犯罪行为，并授予当局用武力驱散和平集会的权力。

但是埃及总理贝卜拉维对法新社记者说，这条新法律旨在“保护抗议者的权利”，只要求示威者事先通知警方，并没有要求他们得到当局的批准。

来自埃及政府的消息来源说，该法令草案的内容已经被作了缓和的修改，最初要求抗议者在7天前通知警方，现在改成了3天。

埃及议会和总统大选预定明年举行，目前由军方支持的政府被人权组织指责为“反对民主”。

自前总统穆尔西被推翻后，数千穆斯林兄弟会的成员被拘留，但当局说，这一举措是“打击恐怖主义行动”的一部分。

（编译：嵇伟 责编：尚清）

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