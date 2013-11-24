伊朗核问题：日内瓦谈判各国达成协议

Image caption 虽然达成协议，但伊朗与美国在“提炼权”上继续自说自话。

中、美、英、俄、法、德六国同伊朗在日内瓦达成协议。伊朗将限制其浓缩铀提炼浓度。

经过5天的谈判后，星期天（11月24日）凌晨传出了协议达成的消息，各方同意在六个月内履行此首阶段承诺。

根据协议，伊朗同意不再提炼浓度高于5%的浓缩铀，而目前浓度高达20%的库存也将被稀释到5%以下或转换为不能进一步浓缩的形态；六国将提供“有限度、临时性、针对性”的制裁放松。

伊朗总统鲁哈尼在Twitter上表示欢迎达成协议，美国总统奥巴马在电视演说中形容，这是在解决伊朗核问题上迈出的“重要一步”。

中国外长王毅说，中方欢迎各方达成协议，并称这份协议“有利于维护国际核不扩散体系，有利于维护中东地区的和平与稳定，有利于各方同伊朗开展正常交往，也有利于伊朗人民过上更好的生活”。

今天的公布只是第一步，成果是丰硕的。我们阻止了伊朗核计划向前推进。计划的关键部分也向后倒退。这是将近十年来的第一次。 奥巴马<br>美国总统

BBC伊朗事务记者雷杰鸣（James Reynolds）在日内瓦报道说，这份协议是伊朗与世界强国之间10年以来最重要的一份协议。

雷杰鸣说，伊朗国内那些曾经投票支持鲁哈尼，希望国家“重新开始”的年青选民们将为此感到高兴。

开放查验

浓缩铀既可用于核能发电，也可用于发展核武。而让西方外交家更担心的是，伊朗正在阿拉克新建一座核反应堆。

根据协议，伊朗除了同意限制提炼铀的浓度，还同意不再安装新的用于浓缩铀的离心机。阿拉克核反应堆建设也将停止。

此外，伊朗还将“前所未有”的允许联合国国际原子能机构（IAEA）的调查员每天对纳坦兹和福尔多的核设施进行检查。调查员也将可以查阅阿拉克核设施设计图样等文件。

伊朗与中、英、美、俄、法、德六国将成立联合委员会，与IAEA合作监察履行协议情况，并制定行动方案，以扫除外间对伊朗核计划的担忧。

Image caption 伊朗根据协议将不得为阿拉克的重水式核反应堆装设燃料。

作为交换条件，六国同意在伊朗遵守诺言的前提下，于未来六个月内不实施新的制裁措施，同时暂停实施有关贵金属与汽车工业的制裁措施。这将为伊朗带来15亿美元的潜在收益。对伊朗出售石油的限制仍将继续，但德黑兰将可分期领回42亿美元石油营收。

然而，高达150亿美元的石油收益仍将要存放于在制裁措施之下被禁止提兑的海外银行账户。伊朗仍将不得提取1000亿美元外汇储备中的绝大多数资产。

达成协议的消息最先是由伊朗外长扎里夫与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿的发言人迈克尔·曼先后在Twitter上发帖公布，法国外长法比尤斯随后也证实了这个说法。

这次日内瓦会谈是本月初会谈的延续。此前各国空手而回，分析人士指出，伊朗坚持其“提炼权”正是谈判的瓶颈。

扎里夫在随后的新闻发布会上说，伊朗在提炼浓缩铀方面有“不可剥夺的权利”，今后也将继续，但美国国务卿克里说，星期天达成的协议文字并未承认伊朗有这样的权利。

（编译：叶靖斯 责编：李莉）

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