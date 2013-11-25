50万灯泡助澳洲家庭夺圣诞灯饰宝座

2013年11月25日

图像加注文字， 理查兹一家的圣诞灯饰费尽心思，让他们再度打破纪录

在欧美，圣诞灯饰越来越早在市面推出的情况已经成为人们热议的话题，甚至是批评的焦点。不过，一个澳大利亚家庭花了两个月时间努力准备灯饰，让他们打破世界纪录，成为新闻人物。

戴维•理查兹一家住在堪培拉。他们从10月就开始在自己位于堪培拉市郊的寓所装上圣诞灯饰。

到目前为止，理查兹一家已经用了502,165个灯泡做圣诞灯饰，再度打破最多圣诞灯饰的民居的吉尼斯世界纪录。

理查兹一家曾经在2001年获得这个头衔，但是其后输给了美国纽约一个家庭。

热爱圣诞

在2001年，理查兹家庭用了331,038个灯泡来装饰自己的寓所，但是，击败他们的纽约家庭却用了346,283个灯泡。

理查兹一家的圣诞灯饰热忱是不容置疑的。戴维•理查兹解释说，他在10月份一个学校假期开始准备工作，然后，每个周末都花时间在这方面。

他解释说，他从来都是热爱圣诞的。

据了解，为了准备灯饰，理查兹一家已经用了全长50公里的电线，购买灯饰的花费全由自己支付。不过，一家电力公司已经承诺免费提供总值2500澳元（约合2300美元）的电力。按目前的情况计算，这足以照亮整套灯饰大一个月之久。

理查兹一家希望可以吸引有兴趣者前来参观，并以此为儿童慈善机构筹款。