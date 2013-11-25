伊朗同意签署核协议原油价格应声而落
- 2013年 11月 25日
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在伊朗为换取放宽国际制裁而同意签署限制自身核活动的协议之后，全球原油价格随之下跌。
伊朗的石油储量居全球第四，但严厉的国际制裁使其原油出口遭受沉重打击。
虽然伊朗仍未获准在未来六个月内增加其原油出口量，但协议本身已经使最重要的石油产地-中东地区的紧张形势得到缓解。
布兰特原油在周一（11月25日）的亚洲早段交易中已经下跌超过2%。
其价格下跌2.42美元至108.63美元一桶，而美国轻质低硫原油则下跌84美分至93.64美元一桶。
著名的商业交易公司Barratt’s Bulletin的首席经济师巴拉特说，许多制裁措施的放宽将使伊朗逐步重返全球经济。
他还说，从石油方面来说，如果在六个月的期限内，伊朗兑现了自己的核承诺，其石油交易也将恢复正常。
（编译：沙漠/责编：李莉）