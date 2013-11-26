大马就“新加坡助美监听”传召新大使

Image caption 马来西亚外长说，对好友和邻国进行间谍活动令人无法接受。

马来西亚政府星期二（11月26日）传召新加坡大使，就媒体曝光新加坡协助美国情报机构监听该国官员的报道表示“深切关注”。

澳大利亚媒体报道，美国国家安全局前雇员斯诺登公布的一份最新机密文件显示，作为美国重要盟国的新加坡，据报是美国在亚洲参与海底通讯电缆拦截信息行动的主要伙伴国。

路透社引述马来西亚外长说，这些指控若最终被证实，肯定会成为一个严重问题，马来西亚政府强烈反对这种行为。

声明说，“毫不夸张地说，对好友和邻国进行间谍活动令人无法接受，这也和致力于保持良好睦邻关系的精神背道而驰”。

新加坡和马来西亚的双边关系可能因美国被指在亚洲监听的事件而恶化。

在此之前，斯诺登爆料说，印尼总统及其高官的电话通讯据称遭澳大利亚情报机关监听，印尼随后作出愤怒反应，把印尼与澳洲的外交关系降级。

通讯电缆

Image caption “五眼”联盟将全球划分为五大监听区域。图为位于新西兰的监听站设施（资料照片）。

《悉尼晨锋报》引述斯诺登泄露的机密文件说，新加坡军方情报机构曾帮助美国、英国、澳大利亚的间谍机构，窃听经亚洲海底通讯电缆（SEA-ME-WE3）传送的信息。

这条SEA-ME-WE3电缆由新加坡国有运营商新加坡电讯公司协助铺设。

SEA-ME-WE3是东盟、中东和西欧的缩写，这条电缆连接着30多个国家，包括中国、印尼、马来西亚、越南、英国和法国。

据斯诺登披露的文件显示，新加坡是美国主导的“五眼”间谍联盟在亚洲的伙伴国。“五眼”联盟即美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰。

报道称，该联盟将全球划分为五大监听区域，五国分别监听并资源共享。

目前，新加坡电讯公司拒绝对有关报道作出评论。新加坡国防部和外交部尚未回应事件。

（编译：萧尔 责编：李莉）

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