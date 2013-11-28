澳否认对中国防空识别区的批评“越界”

Image caption 毕晓普否认澳是在美国的压力下作出有关表态。

澳大利亚外长否认早些时候批评中国划设东海防空识别区的举动“越界”。

在中国宣布划设东海防空识别区之后，澳大利亚外交部紧急召见中国驻澳大使，表达了澳政府对有关事件的关注。

澳外长毕晓普说，中国宣布划设东海防空识别区的时间以及方式都不恰当，“对区域稳定无益”。

北京当局此后抨击毕晓普的言论“不负责任”，要求她立即更正“错误言论”，并警告两国关系可能因此受损。

中国驻澳大使马朝旭也就划设东海防空识别区“向澳方表明严正立场，驳回澳方错误言论，要求澳方尊重事实，不选站队，切实维护中澳战略伙伴关系”。

“不后退”

针对中方的抨击，澳外长毕晓普并没有因此退缩，她更否认澳是在美国的压力下作出有关表态。

毕晓普说，“长久以来，澳大利亚反对任何一方强行或单方面采取可能增加东海紧张局势的行动”。

她表示，“确保东海区域的和平稳定，涉及我们的重大利益”。

毕晓普称，“澳大利亚并非是对此提出关注的唯一一个国家。如果其它国家作出类似的举动，我们也会表达关注”。

美国在中国宣布划设东海防空识别区后对中国提出批评，并说中国的做法破坏了区域稳定。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国，新当选的艾伯特总理亦希望推动加强与中国的联系。

但华盛顿仍然是坎培拉的重要盟友。毕晓普上月表示，新政府希望将日本作为亚洲的“最好朋友”，并加强与中国的关系。

毕晓普说，她不认为坎培拉对中国东海防空识别区的立场会影响澳中自由贸易谈判。

她表示，中国是澳大利亚的主要贸易伙伴，澳洲与中国的联系深久长远，向对方提出令人关注的问题是恰当的，提出的方式希望有助对方加以考虑。

艾伯特在10月份表示，他希望澳中自由贸易谈判可在今年底结束。

（编译：萧尔 责编：李莉）

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读者反馈

是日本先单方面改变可能增加东海紧张局势的行动”.你澳大利亚表达关注了吗?真不是人说话。<strong>dgm11, 中国</strong><br/>

从地缘政治来看，澳大利亚此举明显不智。对于中国而言，澳大利亚作为地缘竞争对手的排位，远远在日美韩等国之后，甚至还要在俄罗斯、东盟国家之后；从澳大利亚的角度来看，想要向亚洲辐射影响力，中间还隔着一个印尼。无论从谁的角度来看，双方都没有对抗的理由。但现在澳大利亚自愿绑在美日的战车上和中国对抗，除了白白浪费澳大利亚纳税人的金钱和中澳长久以来的友好关系，看不到一丁点成果。

如果非要给澳大利亚此举一个理由，那就是僵化的冷战思维和傲慢的意识形态作祟。<strong>DI, </strong><br/>

匆忙出台这样的政策，难道就不知道考虑一下出台后各国政府的反应吗？决策的过程是怎样的？征求过国际问题专家的意见吗？

人家不理睬，你怎样应对？诉诸武力吗？不怕背上挑起战争的罪名？无所作为，不怕被人嘲笑、成为世界笑柄？

感觉有些人简直是把国家大事当儿戏！<strong>焚烧和尚伞, </strong><br/>

近期爆料韩国、新加坡和澳大利亚帮美国窃听马来和印度尼西亚，后两国颇为不满。再加上中国之前释放的种种友情和厚利，倒看看美澳如何用岸舰导弹在南洋封控中国船只？

<br><strong>董狐, </strong><br/>