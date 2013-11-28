贝卢斯科尼被参院驱逐 意大利反应强烈

Image caption 分析认为贝卢斯科尼以其反税收、反欧洲的言论进行的选举活动仍然会赢得相当数量公众的支持

意大利国会参议院因贝卢斯科尼被判税务欺诈罪将其驱逐后，许多报纸报道了他不再担任参议员的消息。

此前贝卢斯科尼涉嫌非法制造发票为旗下的媒体巨头梅地亚赛特集团逃税被宣判定罪。贝卢斯科尼被从参议院驱逐后在罗马对支持者说自己不会“退休”。

一些报纸报道表达了对意大利前总理贝卢斯科尼的同情。

贝卢斯科尼兄弟拥有的报纸Il Giornale的相关报道的标题是：自由终结了。

另外一家右翼报纸Libero报道说，“国会驱逐贝卢斯科尼无异于自杀。”

不过独立报纸Il Fatto Quotidiano则没有对贝卢斯科尼被驱逐表示任何同情。该报的报道说，“罪犯被驱逐了。”

在意大利仍然有许多人对贝卢斯科尼表示同情。有一位意大利学生说，他认为贝卢斯科尼是意大利政治制度的受害者。也有人说，贝卢斯科尼的政治生涯永远不会结束。

仍然有影响

在贝卢斯科尼被从国会驱逐后，意大利政治进入动荡和变化时期。27日意大利参议院以涉嫌税务欺诈为由剥夺了贝卢斯科尼参的议员身份，他还因此失去议员豁免权。

意大利总理莱塔的联合政府并没有因此垮台，因为贝卢斯科尼政党在执政联盟中的成员已经背弃了贝卢斯科尼。

虽然贝卢斯科尼在国际舞台上经常成为笑柄，但是作为一个有效的政治活动家，他在意大利政坛上仍然具有很大影响力。即使他被禁止在今后六年内参加竞选，但他仍然是自己政党的领袖。

贝卢斯科尼周三在对支持者的讲话中发誓要为自由而奋斗。他发誓要在下周日召开集会，庆祝意大利各地支持贝卢斯科尼俱乐部达到了1千个。

许多分析家认为贝卢斯科尼以其反税收、反欧洲的言论进行的选举活动仍然会赢得相当数量公众的支持。

（编写：横路；责编：顾垠）