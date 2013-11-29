欧盟拒绝俄罗斯“否决”欧盟乌克兰协议

Image caption 支持欧盟的乌克兰人在首都基辅举行示威活动。

欧洲委员会主席巴罗佐表示，欧盟不会接受俄罗斯在欧盟和乌克兰建立自由贸易协定拥有否决权。

巴罗佐在立陶宛首都维尔纽斯举行的欧盟峰会上表示，前苏联时期的“限制主权时代”已经过时。

在维尔纽斯举行的欧盟峰会未能挽回乌克兰与欧盟之间的自由贸易协定。

乌克兰总统亚努科维奇表示，他不能因为与欧盟建立关系而牺牲俄罗斯的贸易。

外国压力

上周，亚努科维奇决定搁置与欧盟签订有关协议，他在维尔纽斯的峰会上说，欧盟未能提供适当的财政援助。

在两天的峰会结束后，巴罗佐说，“我们不会对外在压力让步，至少不会对俄罗斯来的压力让步。”

“我们不能接受的是在一个双边协议当中，还附带一个第三国的可能否决权，这违反了所有国际法的精神。”

欧洲理事会主席范龙佩此前表示，双方“非常接近”签署协议，但“必须克服外国压力”。

（编译：陈书敏 责编：伊人）