乌克兰警方强力驱赶基辅示威者

Image caption 不少示威者在与警方的冲突中被打伤

在乌克兰首都基辅，防暴警察强力驱散反政府示威者，有目击者说不少示威者被警察打伤。

示威组织者称，警察在当地时间星期六（11月30日）凌晨4：30左右进入基辅市中心的独立广场，期间还对示威者使用了催泪弹。

一名反对党议员在推特上称有至少数十人受伤，33人被警方拘押。

上万名示威者星期五抗议乌克兰总统亚努科维奇因俄罗斯的反对拒绝与欧盟达成自由贸易协议，其中不少人不顾严寒在独立广场露营持续抗议。

抗议组织者称，防暴警察入场时，独立广场上约有千名示威者，大多数都是青年学生。

路透社称该社一名摄影师和一名摄像师在冲突中分别受伤，均是头部遭打击。

美国驻乌克兰大使谴责当局对和平示威者使用暴力。

BBC记者称，虽然示威者被赶出了独立广场，但是他们继续在基辅圣米歇尔大教堂外聚集，以决定下一步行动。

亚努科维奇上周宣布，如果欧盟不能接受俄罗斯在乌克兰与欧盟贸易协议中具备否决权，则他无法签署有关协议。但欧盟拒绝接受有关条款。

（撰稿/责编：伊人）