曼德拉生平：我尽了自己的职责

2013年3月29日 最近更新： 2013年12月5日

南非前总统纳尔逊·曼德拉于2013年12月5日在约翰内斯堡家中病逝， 享年95岁。

曼德拉是世界上最受尊重的政治家之一，他带领南非结束族隔离制度，走向多种族的民主制度。1993年，曼德拉被授予诺贝尔和平奖。1994年5月10日曼德拉成为南非首位黑人总统，达到他传奇人生的高潮。

曼德拉曾被当局囚禁达27年之久，这没有摧垮他，反而使他变得更坚强。他出狱后展示的自嘲式的幽默、活力以及对别人的宽恕让他成为最受欢迎的政治人物之一。

斗士和领袖

曼德拉生于1918年，父亲是一位大酋长的高级助手。曼德拉经常目睹大酋长法庭审案，决心长大后要当一名律师。

图像加注文字， 曼德拉（右）与奥立佛•坦波开了南非第一家黑人律师行

1943年，曼德拉加入非洲人国民大会（简称非国大），先是以活动人士身份参加该组织，后来成为非国大青年团的创始人和主席。

1944年，26岁的曼德拉与伊芙琳·梅斯结婚，两人生了三个孩子，1957年离婚。

1952年曼德拉获得学位后取得律师资格，与奥立佛·坦波在约翰内斯堡开了一家律师行。两人与非国大的其他成员一起发起了反对种族隔离政策的运动。

1956年，曼德拉与其它155名活动人士面临叛国罪的指控，经过四年的审判，当局取消对他的指控。

1958年，曼德拉与第二任妻子温妮结婚，她后来在要求释放曼德拉的运动中发挥了积极作用。

1960年，在沙佩维尔镇，南非警察向黑人示威者开枪，69人被打死，非国大被迫转入地下。

曼德拉认为和平抗议已经不能奏效， 需要调整策略。当时已是非国大副主席的曼德拉发动针对经济的破坏活动，最终被逮捕，被判犯下蓄意破坏、卖国以及暴力阴谋等罪行。

1964年，曼德拉被判终身监禁。

曼德拉被关进开普敦桌湾的罗本岛上的重刑犯监狱，与其他犯人一起在采石场干苦力活，他成了他们中的领头人。

1968到1969年期间，曼德拉的母亲去世，他的长子也在车祸中丧生，他没能获准参加亲人的葬礼。

曼德拉在罗本岛上被囚禁18年之久，直到1982年才离开岛屿被转送到波尔斯摩尔监狱。

尽管曼德拉长期被监禁，南非当局仍然无法抹去他在黑人心目中的地位。八十年代中，黑人城镇发生骚乱，曼德拉的肖像贴得到处都是，甚至还出现在T恤衫上。

1980年，流亡海外的曼德拉的朋友坦波发起释放曼德拉的国际运动，国际社会也加强了对种族隔离时期的南非政府的制裁。

重获自由

图像加注文字， 1990年2月11日，曼德拉在被囚禁27年后重获自由。

世界许多国家对南非当局实施了制裁。曼德拉70岁生日的时候，伦敦的温布利露天体育场举行了一场音乐会，要求南非当局释放曼德拉。

压力最终产生效果。1990年，时任南非总统德克勒克解除对非国大的禁令，同年2月11日，曼德拉在被囚禁27年后重获自由。

那天下午，曼德拉从监狱大门里出来的时候，人群中爆发出“非国大”的欢呼声，大家都朝监狱大门跑去。曼德拉走出来，从这一时刻起，他成了自由人。

1993年，曼德拉和德克勒克获得诺贝尔和平奖；5个月后，南非举行历史上首次包括所有种族的选举，曼德拉当选总统。

曼德拉面临严峻的挑战，贫困人口的住房和贫民窟是他首先要解决的问题。

曼德拉知道解决南非问题的关键是黑人与白人之间的和解，他把日常的工作交给副手姆贝基，自己则专注重塑南非的国际形象。

1995年，南非橄榄球队赢得世界冠军，曼德拉与球队队员一起助兴，南非的白人开始接受他。南非橄榄球队队长皮埃纳回忆当时的情景时说：“我们在更衣室看见他。他拿起我的球衣，还穿在自己的身上。我感到很激动。那一时刻，我是永生不忘的。我们开创了历史。”

困难重重

曼德拉靠自己的政治技巧帮助南非取得和解，但是却无法解决南非的社会问题。黑人聚集区一贫如洗，大城市的犯罪率持续上升。

曼德拉的私人生活也遇到诸多难题。他的妻子温妮因绑架和参与攻击他人而被定罪，使曼德拉陷入深深的痛苦中。1992年，两人离婚。

离婚后，曼德拉娶了莫桑比克已故总统的遗孀格拉萨为第三任妻子。

图像加注文字， 曼德拉与温妮离婚后，娶了莫桑比克已故总统的遗孀格拉萨为第三任妻子。

1999年6月，曼德拉卸任，他参加了他的继任人姆贝基的就职仪式。姆贝基认为，由于曼德拉，南非才避免了流血冲突。有了曼德拉，南非才得到解救。

卸任后的曼德拉在国际生活中仍十分活跃，为防治艾滋病奔走呼吁。他还参与了在刚果民主共和国、布隆迪和非洲及世界其他地区实现和平的谈判。

2004年，85岁的曼德拉宣布退出公共生活，之后几次在公众场合露面，大都和他发起的慈善机构“曼德拉基金会”的工作有关。

2005年，曼德拉宣布他的儿子马克加托死于艾滋病。这不仅在南非，而且在整个非洲大陆都引起了震动。因为在非洲，敢于公开承认直系亲属死于艾滋病的人还不多。

曼德拉说，他这样做的目的是为了提倡一种更高的透明度，“同等对待艾滋病与其它疾病”。他的举动赢得了艾滋病活动人士的赞赏。

在过去两年中，曼德拉数次进入医院接受治疗，健康状况日益引人关注。

曼德拉1980年代被监禁时曾感染肺结核。

最近几个月，曼德拉由于不断的肺部感染数次入院医治。

尽职尽责

在庆祝世纪之交的仪式上，曼德拉在他曾被囚禁的牢房中点燃一根蜡烛，象征民主南非未来的希望，“在未来的南非，不论种族和肤色，人人和睦相处”。曼德拉心胸宽阔，不计私仇，他的这种精神使南非梦想成真成为可能。

有一次人们曾问曼德拉，他希望世人如何纪念自己。他回答说：“我希望我的墓碑上能写上这样的一句话：‘埋葬在这里的是已经尽了自己职责的人’。除此之外，我别无他求。”