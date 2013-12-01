印度火星探测器脱离地球轨道飞向火星

Image caption 印度第一枚火星探测器定于明年9月24日抵达火星绕行轨道。

印度火星探测器周日（12月1日）脱离绕地球轨道，开始飞向火星。

按计划，探测器将用300天时间完成6.8亿公里的旅程，于2014年9月24日抵达目标。

印度希望通过这次行动展示其探测火星的能力，同时完成五项实验和数据收集任务。

MOM火星探测项目耗资7200万美元。美国宇航局今年11月18日发射的火星探测无人飞船耗资6.71亿美元。

载有火星探测器的运载火箭11月5日从孟加拉湾斯里哈里科塔航天发射场成功发射升空；探测器进入地球同步轨道后分几次提升高度，最终靠火星引力进入绕火星轨道。

11月11日探测器第四次加速提升高度时一度出现小故障，但经矫正后于次日达到预定高度。

到目前为止，只有美国、欧洲和俄国的火星探测项目获得成功。

印度媒体称德里希望通过这次火星探测行动来推广其低成本星际宇航项目。

MOM（又称Mangalyaan）火星探测器大小如一辆小轿车，重1350公斤，配备的装置中包括甲烷或沼气的传感器、拍照的彩色相机，以及测绘星球表面和矿产的热成像光谱仪。

甲烷或沼气的存在可能说明火星存在生命，其来源可能是火星地表底下的微生物，或者火山运动等地理现象。

探测器还将分析火星稀薄的大气。

印度总理在印度独立日宣布了这次火星探索行动，令外界揣测德里可能借此向其邻国展示印度的军事和经济实力，但印度空间研究机构对此予以否认。

（编译：郱书 责编：尚清）

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