乌克兰动荡：示威者包围内阁办公楼

Image caption 示威者发射照明弹，防暴警察使用催泪瓦斯、警棍和眩晕手榴弹进行还击。

乌克兰示威者周一（2日）包围了首都基辅的政府办公楼，并准备举行要求政府辞职的新一轮抗议活动。

数百名示威者周日夜晚在独立广场过夜，其他人则把自己关在市政厅内。

目前这场动荡是由11月乌克兰总统亚努克维奇拒绝与欧盟签署自由贸易协定引发的。

乌克兰议会议长利巴说，政府与反对派之间周一将举行对话。他说，对立双方都将有表达他们意见的机会。

国际文传电讯社乌克兰通讯社称，示威者正在包围内阁总部，政府雇员周一无法进入办公楼上班。

反对派领袖呼吁举行一次全国总罢工和新一轮街头抗议。

星期天（1日），有10万到50万人不顾当局的集会禁令上街游行。

在总统府附近也发生了冲突，示威者发射照明弹，防暴警察使用催泪瓦斯、警棍和眩晕手榴弹进行还击。

警民对峙

首都基辅的主要政府建筑都被示威者包围，有些示威者周日把自己关在基辅市政厅内。

示威者还在独立广场上搭设帐篷，并发誓举行不间断的示威。

乌克兰议长说，“亚努克维奇总统站在人民一边，人民完全有权举行和平示威，表达他们的意见。”

反对党祖国党领导人阿尔谢尼·亚采纽克说，周一的示威计划是阻挠内阁成员开会。他说，他们已经向议会提交了一份对政府的不信任动议。

这场示威活动是一周前发起的，当时乌克兰总统亚努克维奇暂停了与欧盟签署自由贸易协定的准备工作。

该协定将为双边商品开放边境，并为放松双边旅游限制铺路。

该协定原本是上周在立陶宛首都维尔纽斯举行的一次欧盟会议的主要议题。

亚努克维奇为拒绝签署该协定的决定进行辩解称，欧盟没有向乌克兰提供足够的财政援助，帮助乌克兰提升其经济。

他还说，乌克兰无法牺牲与俄罗斯的贸易。俄国坚决反对欧盟与乌克兰签署自由贸易协定。

（编译：尚清 责编：顾垠）

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