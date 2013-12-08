朝鲜证实解除二号人物张成泽职务

2013年12月8日

图像加注文字， 朝鲜方面已经证实解除了张成泽的职位。

朝鲜官方媒体已经证实了该国二号人物——金正恩姑父张成泽被解职的消息。

根据朝中社的报道称， 张成泽有“反党反革命行为”，解除一切职务并开除出党。报道还称有关的决定是在朝鲜劳动党召开政治局会议之后做出的。

张成泽曾任朝鲜劳动党政治局委员、朝鲜国防委员会副委员长、朝鲜劳动党中央委员、中央军委委员、行政部部长兼中央指导部第一副部长。

他被视为是一名经济改革人物，经常与中国方面举行会谈。

分析人士认为，张成泽被解职是自从金正恩上台以来朝鲜政坛发生的最大动荡。

权力斗争

而在这一消息传出时引起外界关注，并揣测事件因果，认为朝鲜发生了权力斗争。

据早些时候韩国方面的报道中，他的两名助手因为腐败而被枪决。

另外据报，周六朝鲜方面在一个记录片中把他的画面删除掉。

韩联社报道说，这个纪录片此前已播放过9遍。但在周六（12月7日）重播时，韩国方面发现有张成泽的画面被剪掉了。

据韩联社引述“目击者”消息说，张成泽的亲属目前都已经奉命回到朝鲜，其中包括“张成泽的侄子、朝鲜驻马来西亚大使张勇哲家属一行5日在中国辽宁沈阳机场搭乘高丽航空班机前往朝鲜”。此前，“张勇哲本人已被朝鲜召唤回国”。

另外，张成泽的姐姐张继顺（音）一家当天在北京机场搭乘高丽航空班机返回朝鲜。张继顺的丈夫全英镇为朝鲜驻古巴大使，据悉他也已被朝鲜召唤回国。

（编译：林杉 责编：晧宇）