新加坡发生暴乱 警察出动镇压

Image caption 新加坡连接头示威都非常罕见。

连街头示威都罕见的新加坡周日（8日）发生暴乱，震惊整个新加坡。

事件发生在“小印度”。那是早期印度移民在新加坡生活的族裔社区，目前是来自印度和孟加拉客工喜欢在周末聚集的地方。

据新加坡媒体报道，一辆旅游巴士在该地区撞倒了一名孟加拉籍客工，结果引发大规模暴乱。

警方表示共有400人涉及暴乱，造成10名警察受伤，5辆警车和一辆救伤车损毁。

从网民们上载在现场拍摄到的视频和图片可见到数百名客工聚集事故现场，一些客工更用物件砸破旅游巴士的玻璃窗，连警车的玻璃窗也不能幸免。

从一些视频上也可以看到一些车辆起火燃烧，其中是一辆救伤车。有目击者也表示，暴乱民众还推翻警车。

新加坡警方出动了三辆镇暴警车赶往现场。

警方已证实这起事件发生在晚上9点半左右（同北京时间），并表示已经控制局面，但劝请公众避开该地区。新加坡人力部代部长陈川仁呼吁人们保持冷静。

事件让新加坡人感到十分震惊，网民纷纷认为这是对新加坡政府过去大量引进外籍劳工的当头棒喝。

去年底，中国籍巴士司机因不满薪资待遇发动罢工行动，同样引起新加坡举国上下广泛关注。当时，新加坡政府表示不容许外国人破坏本国法律，严惩罢工者，将其中四人囚禁，遣返另29人。

按照新加坡法律，街头示威属于非法行为，新加坡公民只能在指定的芳林公园进行示威，而外国人则完全不准参与。

（责编：晧宇）