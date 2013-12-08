乌克兰再爆大规模反政府示威

Image caption 乌克兰抗议者包围并封锁了基辅的议会大厦。

数十万乌克兰人聚集在首都基辅市中心举行新一轮示威，抗议政府拒绝签署一份加强与欧盟关系的协议，并要求政府辞职。

这是三周前发生抗议活动以来的最新一轮。

就在一天之前乌克兰总统亚努科维奇与俄罗斯总统普京进行了会谈；亚努科维奇表示，由于俄罗斯方面的反对，他搁置了与欧盟的协议。

抗议者们高挥欧盟和乌克兰旗帜，聚集在基辅的独立广场。一名反对派人士表示，“任何可能形成新的苏维埃的举动或者协议都意味着这个国家的解体。”

目前在狱中的反对派领导人 – 前乌克兰总理季莫申科呼吁人们一直向总统施压，直到他“下台”。

乌克兰反对派表示这次示威抗议给亚努科维奇总统48小时的时间解散政府，并逮捕内政部长。

俄罗斯总统普京一直敦促乌克兰加入俄罗斯的关税同盟。双方都否认两国总统的会谈中涉及了乌克兰加入此关税同盟的议题。

记者们早些时候指出，乌克兰加入这个关税同盟可能是为了降低能源价格。这两个邻国一直都试图解决长期以来的能源供应问题。

乌克兰依赖于从俄罗斯进口天然气，但是俄罗斯天然气工业公司则表示，基辅方面最近有拖欠的款项。

俄罗斯天然气工业公司曾经因为2009年之前向乌克兰供气出现争议而短暂停止对乌克兰的天然气供应。

这次抗议是自从2004年橙色革命以来规模最大的一次。

（编译：林杉 责编：晧宇）