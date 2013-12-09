俄国总统普京决定调整国家新闻机构

2013年12月9日

图像加注文字， 克里姆林宫称调整有利于改善国有传媒的效率

俄罗斯总统普京星期一（12月9日）出人意料地通过克里姆林宫网站宣布关闭国有的“俄罗斯新闻社”，并且以新的“今日俄罗斯”新闻社取而代之。

新的“今日俄罗斯”将由记者德米特里·基谢廖夫领导，他被认为是克里姆林宫的坚定支持者。

普京还宣布，国有的“俄罗斯之声”广播电台同时关闭，上述决定立即生效。

克里姆林宫办公厅负责人伊万诺夫说，这次新闻机构调整的目的是为了提高经济效率，并且改善新闻报道的深度和广度。

他说，新组建的新闻机构应该更合理地花费公共资金，更有效地工作。

加强控制

伊万诺夫还说，“俄罗斯奉行独立的政策，并且坚定地捍卫自己的国家利益。这不容易对世界解释清楚，但是我们能够而且必须这么做。”

BBC在当地的记者说，在普京当政期间，“俄罗斯新闻社”一直努力试图为本国和国际受众提供全面的报道，

虽然这是一家国有的新闻社，但是关注了反对派的观点，并且报道了克里姆林宫所不喜欢的话题。

即将执掌新的“今日俄罗斯”新闻社的基谢廖夫被认为持有极端保守派思想，包括他最近声称不应该允许同性恋献血，不应该把他们的心脏用来做移植手术，而应该把他们的心脏烧掉。

“俄罗斯新闻社”在报道自己被关闭的消息时说，这标志着俄罗斯新闻状况的进一步变化，传媒将走向更为严格的国家控制。

（编译：跃生 责编：尚清）