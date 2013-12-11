八国峰会商讨失智症 英称科研经费翻番

2013年12月11日

图像加注文字， 目前，失智症无法治疗，患者逐渐丧失脑力，需要全面护理。

英国首相卡梅伦周三（11日）宣布，英国将把每年研究失智症（dementia ）治疗的科研经费目标从2015年的6600万英镑提高到2025年的1.32亿英镑。

八国集团在伦敦举行峰会，讨论如何应对全球失智症患者不断增加的巨大挑战。

随着人口老龄化加快，预计到2050年之前，全世界失智症患者人数将比目前翻三倍，超过1.35亿人。

世界卫生组织称，全球每年花费亿万治疗失智症的开支。2010年的总开支为3700亿英镑。

失智症（也称老年痴呆症）是一种由多种影响记忆、思考、行为和日常活动能力的脑部疾病引起的综合征。阿兹海默病是失智症最常见的病因。

全球合作

目前，失智症无法治疗，患者逐渐丧失脑力，需要全面护理。

虽然各国都有失智症患者，但其中一半以上生活在低收入和中等收入国家。到2050年，中低收入国家患者占全球比例将上升到70%以上。

之前英国《新科学家》周刊曾报道，中国失智症患者数量全球居首，患者数量从1990年的370万人增至2010年的920万人，几乎翻了三倍，而城镇化、肥胖、糖尿病等因素都有可能致使失智的诱因。

人们越来越担心，一些国家没有准备好应对日益严重的失智症问题。

在八国峰会的医疗卫生部长们讨论这个问题前，卡梅伦呼吁政府、企业和有关慈善组织都努力增加这方面的投资。

他说：“如果要战胜失智症，我们必须像对付癌症或者艾滋病那样，全球各国共同合作，各国企业和科学家共同做出努力。”