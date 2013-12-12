金正恩姑父张成泽因贪污腐败被处决

2013年12月12日

图像加注文字， 朝鮮中央通讯社公布的照片显示在一次政治局会议上警卫将张成泽从他的座位上带走。

朝鲜中央通讯社周五（13日）称，金正恩的姑父张成泽在因贪污腐败指称被双开后已被处决。

本周早些时候，朝鲜媒体曾图文斌茂地报道张成泽在执政的劳动党会议上被警卫当场带走。

他被控成立反政府小集团、贪污腐败和拥有玩弄女性及吸毒等道德败坏的行为。

这是自从金正恩在两年前继承父业执掌政权以来朝鲜发生的最大的变故。

朝鲜中央通讯社说，张成泽在一个军事法庭受审后立即被处决，并称张成泽是一名卖国贼，指控他妄图推翻政府。

官方的《劳动新闻》报周五刊登的一张照片显示，张成泽在受审时戴着手铐，并被穿制服的警卫看守着。

此前，张成泽已经被剥夺所有官职并被开除出党。

67岁的张成泽曾一度被视为朝鲜主要的权力掮客，并辅佐金正恩执掌这个神秘的、控制严密的国家。

分析人士说，张成泽的倒台可能被视为金正恩为站稳脚跟、树立个人权威而采取的一系列精心策划的步骤中的最新一个。

韩国已经警告，张成泽的倒台可能会使它与朝鲜的关系有可能会变得更不稳定。

（编译/责编：尚清）

读者反馈

中国人民应该感谢老美的轰炸机在朝鲜轰炸了志愿军的指挥所，不然中国人民的今天可能和今天的朝鲜没什么区别！<br><strong>Joe, USA</strong><br/>

这有什么稀罕的。BBC都要求写真实的电子信箱才有资格受审查。BBC的声音现在变得和西朝鲜的首都--北京差不多了。东朝鲜出这样的事儿，不足为奇。<br><strong>Renminribao, XICHAOXIAN</strong><br/>