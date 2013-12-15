日本驻也门外交官遭绑架未遂身中5刀

Image caption 过去几个月来，在也门的外国人受攻击的事件正在加剧。

在一次未遂绑架事件中，日本驻也门大使馆的一名外交官被刀刺伤。

日本驻也门大使馆说，数名不明身份的男子试图绑架大使馆二秘，虽然绑架没有成功，但二秘被袭击者刺了5刀。

路透社报道说，袭击发生在日本使馆二秘在也门首都萨那的家门口，二秘拼死抵抗，才没有被抓。

但另外有报道说，这位二秘是在他的汽车里被刺伤的。

过去几个月来，在也门的外国人受攻击的事件正在加剧。

自2011年长期统治该国的总统萨利赫被反对派赶下台以来，也门的局势一直动乱。

（编译：嵇伟 责编：尚清）