南非“瞎比划”手语翻译“入精神病院”

Image caption 迪扬提手语翻译被指是在“任意做手势”。

南非媒体报道，被指称在曼德拉纪念仪式上用毫无意义的“手语”为重要人物讲话翻译的迪扬提已住入精神病院。

他的妻子被媒体引述说“迪扬提当时可能突然精神崩溃”。

据报，迪扬提的妻子把他带到约翰内斯堡附近的一所精神病院进行检查，结果被要求立即入院。

在数天前举行的曼德拉纪念仪式上，迪扬提受雇在台上将美国总统奥巴马等重要人物的讲话即时翻译成手语。

但是南非失聪者协会对BBC说，手语翻译是在“瞎比划”，他的手语没有任何意义。

迪扬提事后称他“突发精神分裂”，并坚持他是有合格资质的手语翻译。

南非妇女、儿童和残障者副部长博戈潘恩-祖鲁表示，雇用迪扬提为手语译员的公司负责人已消失无踪。

精神病史

通过电视转播，全球有数百万人观看了曼德拉纪念仪式以及迪扬提打的手语。

迪扬提后来接受采访时承认，在曼德拉纪念仪式进行手语翻译的时候，他丧失了注意力。

他说，他的脑袋里听到其它声音，他开始产生幻觉，还看到体育场上有“天使”降临。

“我处于一个非常困难的境地。”

他还说自己有精神分裂病史，过去曾经有暴力倾向。

（编译/责编：李莉）