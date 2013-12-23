潘基文：将调查南苏丹侵犯人权指称

Image caption 南苏丹面临内战，联合国称将调查南苏丹侵犯人权报道。

联合国秘书长潘基文周一（23日）说，南苏丹侵犯人权的指称将受到调查，并将追究肇事者的责任。

潘基文还呼吁南苏丹冲突双方的领导人寻求通过政治途径解决矛盾的办法。

这场已经导致500多人死亡的冲突，最初是现任总统基尔和被赶下台的副总统马查尔之间的私人争斗。

不久，私人争斗变成了支持总统基尔的丁卡族人和支持副总统马查尔的努尔族人之间的武装冲突。

而这一最早燃烧在首都朱巴的战火，现在已经蔓延到全国，有数万人逃离家园。

据信，支持马查尔的努尔族人目前占据了该国的大多数城镇。

上星期，在努尔族反政府武装对联合国驻地的攻击中，两名印度籍的维和部队成员被打死。

三天前，美国总统奥巴马曾警告说，南苏丹正站在“内战的悬崖边缘”。

联合国秘书长潘基文周一则说，对平民和联合国维和部队的攻击必须立即停止。

潘基文说，联合国将对南苏丹发生严重违反人权和反人道罪行的报道进行调查。

他还说，对这些罪行负有责任的高层人物将被追究，即使他们声称对上周针对联合国人员的攻击不知情，他们也将为此承担后果。

潘基文还承诺，将增强在南苏丹的联合国维和力量。

（编译：嵇伟 编辑：尚清）