耶稣诞生地圣城伯利恒欢庆圣诞夜

Image caption 朝圣者在西岸的圣城伯利恒的圣诞教堂，庆祝2013年的圣诞夜。

源源不绝的人群涌向圣城伯利恒，展开一年一度的圣诞夜（12月24日）庆祝活动。

BBC在伯利恒的记者说，市中心耶稣降生的马槽广场上挤满了游客，一派欢腾的节日气象。

马槽广场的圣诞教堂Church of the Nativity，就是《圣经》中记载的耶稣出生之地。

近年来，随着和平解决中东冲突谈判的恢复，前来圣城伯利恒访问的人数也稳步上升。

以色列在其与西岸交界的地方建起长长的隔离带，把伯利恒围在高耸的水泥墙中。

但在圣诞节期间，圣城的三个城门都已打开，以便让由拉丁礼宗主教带领的圣诞游行队伍从耶路撒冷进入伯利恒。

Image caption 教皇方济各在罗马圣彼得大教堂主持了他成为教宗后的首次圣诞弥撒。

与此同时，教皇方济各在罗马圣彼得大教堂主持了他成为教宗以后的首次圣诞弥撒。

稍早，教皇方济各拜访了退位的教皇本笃十六世，他称教皇本笃十六世看上去很不错。

今年3月当选的教皇方济各和教皇本笃十六世的会谈，大约持续了30分钟。

（编译：嵇伟 编辑：尚清）