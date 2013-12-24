巴前总统穆沙拉夫将面临叛国罪审判

Image caption 穆沙拉夫一直未能实现重返巴基斯坦东山再起的愿望。

巴基斯坦前总统和军事领导人穆沙拉夫将以叛国罪在伊斯兰堡的一个特别法庭受审。

对穆沙拉夫的指控涉及他在2007年暂停宪法并下令实行全国紧急戒严。

此前一天，穆沙拉夫提出，因为他在2007年时仍然是军事领导人，所以只有军事法庭可以给他的行动定罪。这一申诉被伊斯兰堡高等法院驳回。

现年70岁的穆沙拉夫同时还面临谋杀和限制司法等罪名的指控。

目前正处于保释的穆沙拉夫说，所有针对他的控罪都具有政治动机。

他是巴基斯坦首位面临叛国罪审判的前军事领导人。

穆沙拉夫1999年在一次军事政变中上台并执政长达九年，直到2008年被一个民选政府赶下台。

此后，穆沙拉夫一直在迪拜和伦敦过着流亡生活。

今年3月，他结束流亡重返巴基斯坦，希望能够领导他的政党再次参选。但他的候选人资格被剥夺，并面临多项罪名的指控。

（编译：沙漠/责编：萧尔）