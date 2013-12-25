“霾”“贪”二字居新加坡年度汉字榜首

Image caption 新加坡今年一度出现严重空气污染，引发关注

新加坡《联合早报》举办年度汉字选举，经过三个星期的“角逐”后，“霾”字最终获选为年度汉字，“贪”、“盼”二字则分别名列第二和第三。

今年是《联合早报》连续第三年选举年度汉字。此次活动题为“字述一年”，目的是找出读者心中认为哪些汉字最能代表当年的大事。

在去年，读者首选的是“色”字。评论说，这反应大家对当年多次曝光的性丑闻的关注。

关注焦点

分析说，选举结果显示投票人对民生社会问题的关注。

在今年6月，新加坡经历了多年来最严重的雾霾，再加上中国屡屡出现的空气污染和雾霾情况，“霾”字几乎得到所有票数的三分之一当首选。

在今年的选举中，《联合早报》的专责小组和专家们一起商议，挑选了10个汉字供读者投票。

这些字包括：are“"人”、“权”、“怀”、“政”、“霾”、“贪”、“调”、“僵”、“盼”和“网”字。

居第二位的“贪”字得到24%的票数，而第三名的“盼”字就得到18%的投票者支持。

参加选举的共有约13万张选票，通过互联网平台，以及邮寄表格等方式提交。

（撰稿/责编：顾垠）