王毅就安倍参拜靖国神社召见日本大使

2013年12月26日

图像加注文字， 安倍晋三星期四（12月26日）前往参拜靖国神社

中国外交部部长王毅星期四（12月26日）召见日本驻华大使木寺昌人，就日本首相安倍晋三当天早些时候参拜靖国神社“提出严正交涉和强烈抗议”。

日本首相安倍晋三星期四突然参拜靖国神社，成为2006年以来日本首位在执政期间参拜靖国神社的首相。

中国外交部在安倍晋三完成参拜仪式后迅速发表声明，对此表示“强烈愤慨”，并提出“强烈抗议和谴责”。

中国外交部发言人洪磊批评安倍参拜靖国神社的行为“粗暴践踏中国和其他亚洲战争受害国人民感情、公然挑战历史正义和人类良知”。

中国驻日本大使程永华也向日本外务省提出抗议，指责安倍参拜靖国神社“严重违反中日四个政治文件的原则，严重违背日方承诺，严重破坏中日关系的政治基础，严重伤害中国人民感情”。

取消会面

另据日本驻中国大使馆透露，中国方面取消了原定在星期四举行的中国国务院副总理刘延东与到访的日中友好议员联盟访华团的会面。

韩国也对安倍晋三参拜靖国神社的行动做出强烈反应，指责安倍晋三无视邻国的关注和警告坚持参拜靖国神社，令韩国感到愤怒。

美国驻日本大使馆则发表声明，对安倍晋三参拜靖国神社表示“失望”。

声明表示希望日本及有关邻国能够找到有建设性的方式解决历史遗留的敏感问题。