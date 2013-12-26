英智库：中国15年内成全球最大经济体

Image caption 中国经济被认为将于2018年超越美国成全球老大。

英国一个智库发表的最新报告说，中国有可能在15年内超越美国，成为全球最大的经济体。

英国“经济与商务研究中心”（CEBR）的报告预测说，中国GDP在2028年将达到33.57万亿美元，超过美国的32.27万亿美元，跃居世界第一。

届时日本将从其占据已久的世界老三位置下跌至第四，排在印度之后。

排名第五至七的经济强国将分别为巴西、德国和英国。

英将超德

CEBR的报告说，在欧洲，英国将于2030年左右超越德国，成为欧洲老大。

这是由于英国更为快速的人口增长、对其他欧洲国家更少的依赖以及欧元的贬值。

但报告还说，如果欧元区崩溃，重返本国货币马克的德国将会继续强大，许多年内甚至永远不会被英国超越。

CEBR总裁马克威廉姆斯说，英国如果脱离了欧盟将会更加强大。

他说，脱离欧盟在短期内将会对英国造成不利影响，但其积极效果将会在15年内显现。

（编译：沙漠/责编：伊人）