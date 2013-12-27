美联邦法官裁决NSA的大规模监听合法

2013年12月27日

图像加注文字， 美国一名联邦法官裁决国安局的大规模监听计划合法。

一名美国联邦法官周五（27日）裁决，美国政府对电话网络的大规模监听是合法的，这个裁决与一周前另一家法院的裁定完全相反。

纽约州南区联邦地方法庭的法官威廉·波利说，当局的这一监听行动是“对基地组织的一种反攻击”。

波利法官还说，美国国家安全局NSA的大规模监听项目，甚至可能阻止类似911那样的恐怖袭击的发生。

上个星期，一名华盛顿联邦法官说，国安局的这一大规模监听计划“很可能是违反宪法的”。

但现在波利法官说，在平等和公众利益两者之间权衡利害关系， 决定了政府的监听行为是合法的。

是基本但不是绝对

波利法官在他长达53页的裁决书中说，私人资料免予被别人搜索和获取是公民的基本权利，但不是绝对的权利。

他说，人们每天都自愿向跨国公司交出私人的、看似很隐秘的资料，那些公司则利用这些资料来盈利，这种情况是比政府搜集电话数据更大的对隐私权的侵犯。

波利法官还说，政府搜集公民电话信息只有一个目的，那就是调查和阻止恐怖袭击，没有证据显示政府使用这些信息作为别的用途。

他因此驳回了美国公民自由联盟ACLU提起的一项法律诉讼。

ACLU对此表示非常失望，认为这一裁决曲解了相关法规，低估了政府监控对隐私权的影响，误用狭隘和过时的先例，来解读核心的宪法保障，所以他们将提出上诉。

一直为国安局大规模监听计划辩护的奥巴马政府，对波利法官周五的这一裁决表示欢迎。