在南极遇险俄科考船仍在等待救援

2013年12月28日

图像加注文字， 俄罗斯科考船“邵哈斯基号”仍在等待救援。

在南极冰海遇险的一艘载有74人的俄罗斯科考船仍在等待救援。前往救援的中国“雪龙号”破冰船早些时候在距离俄遇险船只仅6.1海哩处停止向前破冰。

新华社引述“雪龙号”船长王建忠说，这主要是因为当前浮冰严重程度已超出了“雪龙号”的破冰能力。

王建忠表示，加上会再有气旋到来，还将进一步增加浮冰厚度和密度。

他透露，“雪龙号”将等待气旋过后有利的天气时机再向前破冰，同时向俄遇险船只提供力所能及的帮助和救援。

澳大利亚海事安全局在社交网站“推特”上发布推文证实，“雪龙号”因遇到较厚的浮冰而无法继续破冰前进。

澳大利亚海事安全局说，另外一艘赶往救援的澳大利亚破冰船“南极光号”仍在前往俄遇险海域的途中。

被困俄南极考察船“邵哈斯基号”上的记者杰哈说，“由于冰层太厚，无法破冰，我们的救援船‘雪龙号’不得不退回去。我们现在在等待澳洲‘南极光号’破冰船”。

杰哈表示，因冰层太厚，前来营救的法国破冰船“星盘号”也无法再破冰前行。

“邵哈斯基号”南极考察船是一艘客轮，船上共有74人。由于遭遇强风天气，该船在距澳洲 塔斯玛尼亚州首府霍巴特以南1500海理的地方被困厚厚的浮冰中，并向外界发出求救信号。

不过，考察船上的地质学家福格威尔表示，船上食品很充足，船上人员并无危险。