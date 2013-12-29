支持动物实验学生谴责网上大量死亡威胁

2013年12月29日

图像加注文字， 对于用动物做医学实验，在世界各地尤其是西方国家，一直是一个有争议的话题。

一名支持用动物做医学实验的患有罕见疾病的意大利学生，谴责社交网站上对她的死亡威胁。

这位名叫卡特丽娜·西蒙森的女学生说，已经有30多个死亡威胁和5百多条侮辱性的信息发送到她的Facebook上。

这些威胁和侮辱都是在她把自己的照片和一条信息上传到社交网站Facebook之后收到的。

她在那条信息中说：“我能活到25岁，感谢包括动物实验在内的科学研究。”

为回应那些死亡威胁和侮辱性信息，卡特丽娜把一段关于自己病情的视频上传到网上。

25岁的卡特丽娜住在意大利帕多瓦，在博洛尼亚大学学习兽医学。

卡特丽娜患有四种罕见的遗传性疾病，无法在没有机器帮助的情况下自行呼吸。

她在12月21日的那条信息中说：“如果没有那些包括动物实验在内的医学研究，我会在9岁的时候就死掉，感谢你们赐给了我一个未来。”

但是对她这条信息的反应立即蜂拥而来，其中一些说，如果她早些死掉的话，这个世界会变得更好。

卡特丽娜已经把这些威胁和侮辱性的信息转给了意大利有关当局。

对于用动物做医学实验，在世界各地尤其是西方国家，一直是一个有争议的话题。

很多人强烈抗议用任何动物做实验，称这是不道德和残酷的行为。

但也有许多支持的人说，动物实验能拯救许许多多患者的生命。