对南极遇险科学考察船的第三次营救失败

Image caption 对南极遇险的俄罗斯邵哈斯基号科学考察船的第三次营救失败

由于强风以及能见度太低，对圣诞节在南极搁浅的俄罗斯科学考察船的第三次营救行动失败。

周一（30日），前往营救的澳大利亚破冰船试图靠近俄罗斯邵哈斯基号的努力无法成功，最后被迫返航。

此前，中国和法国的破冰船都作过靠近被厚厚冰层冻住的邵哈斯基号的尝试，但均告失败。

邵哈斯基号上共有74人，包括考察团的科学家、游客和船员，据报，船上备有食物，人员都没有危险。

澳大利亚南极考察队乘坐邵哈斯基号前往南极，准备沿着一个世纪前探险家道格拉斯·莫森走过的路线考察。

寻找另一条路线

被困在邵哈斯基号上的BBC国际部记者卢克贝克说，船上的科学家们指出，每年此时的冰层要比平时都厚得多。

卢克贝克说，澳大利亚破冰船南极光号被迫返航后，正在试图寻找另一条靠近邵哈斯基号的路线。

澳大利亚海事安全局在一份声明中说，俄罗斯邵哈斯基号被困地区目前正在刮强风，并伴有阵雪。

声明说，在这样的气候条件下能见度很低，致使澳大利亚破冰船南极光号持续今天营救行动的尝试变得很困难，也不安全。

只能等待

早些时候，曾有派遣直升机把邵哈斯基号上的人救到中国破冰船雪龙号上的计划。

中国的雪龙号在上周六也因为冰层太厚，在距离邵哈斯基号只有7海里的地方，被迫停止营救行动后返航。

周一，澳大利亚海事安全局的一名女发言人说，直升机无法在这样恶劣的气候条件下飞行。

她说，事实上，现在什么也不能做，只能等待，等到天气状况有所改善之后，南极光号将作第二次营救努力。

（编译：嵇伟 责编：尚清）