俄拟用 “雪龙号”上直升机营救南极被困船
- 2013年 12月 30日
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俄国外交部表示，如果天气允许，将通过中国“雪龙号”上的直升机撤离被困南极冰海中的一艘俄国科考船的人员。
上周二，俄国“绍卡利斯基院士”号南极考察船遭遇恶劣天气，在距澳洲塔斯玛尼亚州首府霍巴特以南1500海里的地方被困在厚厚的浮冰中，并向外界发出求救信号。
此前，澳大利亚“南极光”号破冰船在距离俄考察船11海里处（约20公里）无法前进，并因天气条件恶劣，澳洲救援人员被迫返回开阔水域。
再那之前，中国南极科考船“雪龙号”和法国的一艘破冰船也都试图靠近被厚厚冰层困住的“绍卡利斯基院士”号进行援助但均告失败，被迫返回开阔水域。
不过曾接近到离“绍卡利斯基院士”号只有7海里（11公里）地方的“雪龙号”上装备有两架直升飞机。
俄国外交部说，若天气条件允许将通过中国破冰船上的直升机撤离52名科学家和4名船员。
“绍卡利斯基院士”号上搭载着包括科学家和游客在内的一支南极考察队(Australasian Antarctic Expedition)，考察队准备沿着一个世纪前探险家道格拉斯·莫森走过的路线考察。
考察船上共有74人。据报，船上备有食物，人员都没有危险。
（编译：立行/责编：李莉）