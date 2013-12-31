世界各地迎接新年 迪拜破纪录烟火表演

Image caption 澳大利亚悉尼市举行的庆祝2014年到来的焰火表演。

在今天（31日）上午格林尼治时间11点进入2014年的新西兰奥克兰率先庆祝新年的到来。

在澳大利亚著名港城悉尼，人们早早地走出家门，观看晚上的著名焰火表演。

在日本，国教神道教的祭司聚集在神社里，准备迎接2014年的到来。

世界各地的所有城市都在为庆祝新年做准备，其中阿联酋的迪拜市称，今晚将会展示破纪录的最大的焰火表演。

迪拜的焰火表演将在互联网上现场播放，组织者说，人们将看到高达一千多米的烟花，在长达48公里的海滩上绽放。

Image caption 新西兰昆士敦的居民迎接新年到来。

中国的大城市当然也在庆祝2014年元旦的到来，但是武汉市政府宣布今年不放焰火，以免加重该市的雾霾现象。

稍晚些时候，庆祝新年的活动将在欧洲城市开始，比如莫斯科、巴黎和伦敦。

在南非，开普敦市将举行免费的激光、焰火音乐会，还会播放纪念本月早些时候去世的前总统曼德拉的特殊3D影像。

在美国，纽约市仍然会在时代广场举行传统的除夕夜倒计时。

而巴西里约热内卢的科帕卡巴纳海滩上，预期庆祝新年的人群会超过两百万。

（编译：嵇伟 责编：尚清）