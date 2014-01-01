阿卜杜拉-阿扎姆旅头目黎巴嫩被捕

Image caption 马基德·阿尔·马基德（Majid al-Majid）是同基地组织有联系的“阿卜杜拉-阿扎姆旅”的沙特“酋长” 。

据报道，黎巴嫩当局已经逮捕了一个圣战组织的头目，该组织曾经声称对11月针对伊朗使馆的自杀爆炸攻击负责。

黎巴嫩国防部长法耶兹·古森对记者说，军队情报机构在贝鲁特拘禁了马基德·阿尔·马基德（Majid al-Majid）。他是同基地组织有联系的“阿卜杜拉-阿扎姆旅”的沙特“酋长” 。

真主党的电视台还报道说，马基德“最近”被拘禁。

11月伊朗使馆遭到爆炸攻击，23人死亡，其中包括伊朗的文化参赞。

同“阿卜杜拉-阿扎姆旅”有联系的一个教士当时代表该组织声称对爆炸负责。

他还警告说，在黎巴嫩的攻击会继续进行，直到伊朗和真主党部队停止在叙利亚支持政府军作战，并且该逊尼派组织的囚徒得到释放，他们才停止攻击。

爆炸后，调查人员发现，一个自杀炸弹攻击者是黎巴嫩人，他同一个强硬派的逊尼派穆斯林组织有关系；另外一个是同一个逃亡的逊尼派教士有关系的巴勒斯坦人。

（编写：横路；责编：尚清）