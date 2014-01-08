美延长国际空间站使用期至2024

Image caption 国际空间站由美国、俄国、加拿大、日本和欧洲航天局合作运行。

美国国家航空航天局获得白宫支持，将国际空间站的使用期再延长4年到2024年。

国际空间站1998年建成，由美国、俄国、加拿大、日本和欧洲航天局合作运行。

国际空间站使用寿命延期也需要上述合作方的支持才能实现。

它们目前承诺让它运行到2020年，但很多工程师都认为，国际空间站可以至少运行到2028年。

目前可以确定的是欧洲最大的赞助方德国非常希望这个耗资1千亿美元的空间站能够继续多年运行，超过目前2020年的期限。

美国航天飞机退役后，目前国际空间站全部依靠俄国的联盟火箭轮流运送在站上工作的6位宇航员。

美国宇航局也在支持民营企业帮助设计建造能够向空间站运送人员和物资的航天器。

（编译：立行 /责编：尚清）