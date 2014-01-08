日本杀虫剂污染食品事件受害人数过千

Image caption 日本丸羽日朗公司回收受污染冷冻食品的通告

日本杀虫剂污染冷冻食品致病事件范围持续扩大，受害人数已经超过一千。

日本时事通信社报道，食用了海鲜食品龙头丸羽日朗（Maruha Nichiro Holdings）一家附属公司生产的食品而中毒的受害者出现呕吐、腹泻和其他食物中毒症状，他们食用的产品包括比萨饼和千层面。

单在北海道已经有200多人中毒。在西部大阪县，一个九个月大婴儿在食用了一种称为乳脂玉米炸肉饼的产品之后出现呕吐，需要送往医院。

登报道歉

该公司星期三在日本主要报章刊登全版道歉启事，并警告消费者不要食用该公司在群马县大泉町群马工厂生产的任何受污染的冷冻食品，包括比萨饼、炸肉饼、烙饼。

该公司上个月揭发一些冷冻食品受农药马拉硫磷（malathion）污染。这种农药常用于消灭玉米田和稻田里的蚜虫。根据美国疾病控制中心的资料，高浓度的马拉硫磷可以致命。

时事通信社说，日本警方已经开始调查，调查方向包括是否有人蓄意投毒。

该公司已经召回640万包受污染食品，目前已经回收了149万包。

丸羽日朗冷冻食品污染事件进一步动摇日本人对食品安全的信心。2012年8月，卷心菜受大肠杆菌污染，造成七人死亡。

（撰稿：田耕 责编：顾垠）