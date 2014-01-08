调查人员：舒马赫出事时偏离滑道

Image caption 舒马赫去年12月29日在法国东部滑雪胜地梅里贝尔滑雪。

一级方程式赛车手舒马赫滑雪受伤至今已经10天。调查人员说，录像显示他偏离滑道，但是速度良好。

调查人员观看了舒马赫的头盔相机的录像后表示，他出事时偏离了正常的滑道八米，但是，他的速度是一个良好的滑雪者的速度。

舒马赫在去年12月29日在法国东部滑雪胜地梅里贝尔滑雪时摔倒，头部撞到岩石。

他陷入昏迷，经专家抢救后脱险。

“故意偏离”

调查人员周三（8日）表示，45岁的舒马赫在偏离滑道后并没有降低其速度。

他们同时表示，舒马赫是故意离开滑道的，而滑道已经清楚标识。

舒马赫目前在法国格勒诺布尔大学医院接受治疗。

医生表示，他情况危殆但是稳定。

（撰稿/责编：顾垠）