调查人员：舒马赫出事时偏离滑道
- 2014年 1月 8日
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一级方程式赛车手舒马赫滑雪受伤至今已经10天。调查人员说，录像显示他偏离滑道，但是速度良好。
调查人员观看了舒马赫的头盔相机的录像后表示，他出事时偏离了正常的滑道八米，但是，他的速度是一个良好的滑雪者的速度。
舒马赫在去年12月29日在法国东部滑雪胜地梅里贝尔滑雪时摔倒，头部撞到岩石。
他陷入昏迷，经专家抢救后脱险。
“故意偏离”
调查人员周三（8日）表示，45岁的舒马赫在偏离滑道后并没有降低其速度。
他们同时表示，舒马赫是故意离开滑道的，而滑道已经清楚标识。
舒马赫目前在法国格勒诺布尔大学医院接受治疗。
医生表示，他情况危殆但是稳定。
（撰稿/责编：顾垠）