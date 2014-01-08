美国前防长盖茨批评奥巴马阿富汗战略

图片版权 GETTY IMAGES Image caption 盖茨（左）控诉奥巴马政府官员喜欢对国防部事务指指点点。

美国前国防部长罗伯特·盖茨在即将出版的回忆录中猛烈抨击了总统奥巴马处理阿富汗战争的手法。

盖茨在《责任：战争中的部长回忆录》中说，奥巴马对于其政府的阿富汗策略能否成功抱观望态度。

盖茨说：“我从不怀疑（总统）对士兵们的支持，只是他对这项任务的支持（却让人怀疑）。”

盖茨是历来首位服务过两位总统的美国国防部长。他在布什总统任内就任，2011年于奥巴马任内卸任。

“尽快脱身”

盖茨在书中赞赏奥巴马是个操守高尚的人，认同他对阿富汗的决策，但称他对承袭自布什政府的伊拉克与阿富汗战事感到不安，并且不信任给他出谋献策的军部。

盖茨在回忆录中谈到一场在2011年3月的会议。他写道，奥巴马不信任时任美军驻阿富汗部队总指挥官彼得雷乌斯将军，也“受不了”阿富汗总统卡尔扎伊。

盖茨说，奥巴马“不认为这是他的战争”；“对于他来说，眼下最重要的就是尽快脱身”。

《华盛顿邮报》形容，回忆录一改盖茨沉着的风范，“大吐苦水”。盖茨在书中抒发奥巴马治下白宫“喜欢驾驭的本性”如何让他感到气馁。

他说，白宫的文职幕僚完全不懂军事运作，却经常干预五角大楼事务；与1970年代尼克松总统时期相比，白宫国家安全官员“把微观管理和插手运作提升到新的层次”。

盖茨控诉，奥巴马就任之始，白宫高层官员以至于正副总统就“猜疑和不信任”高级军官，而这成为了盖茨维系奥巴马“总司令”与军方将领关系的一大难题。

不过，盖茨也赞扬了奥巴马接纳了他的建议，批准在巴基斯坦围剿基地组织头目拉登，并称这是“我平生在白宫见过最有勇气的决策之一”。

盖茨在书中也盛赞了前任国务卿希拉里·克林顿。

（编译：叶靖斯 责编：萧尔）

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根本没有从文章中看见"盖茨批评奥巴马阿富汗战略"的内容, 特别是"战略"。BBC 中文版根本没有必要采用哗众取宠的标题吸引眼球!<strong>未署名</strong><br/>