阿富汗女孩：家人逼迫进行自杀式攻击

Image caption 斯波兹麦说，家人强迫她进行自杀式攻击。

一名阿富汗小女孩告诉BBC说，她的家人逼迫她对一个警察哨卡进行自杀式攻击。

这个名叫斯波兹麦的不到10岁的小女孩说，她的爸爸和哥哥对她进行殴打，并强迫她穿上一件自杀式炸弹背心。

她说，她感到非常害怕。但她哥哥向她发誓说，攻击行动只会炸死别人，她不会有事。

身穿炸弹背心的斯波兹麦被一名阿富汗士兵发现后被带往一处安全场所进行保护性拘留。

据说，斯波兹麦的哥哥是一名塔利班领导人。警方说，是他鼓励斯波兹麦开展自杀式炸弹攻击行动的。

家庭奴隶

斯波兹麦说，她不愿回家，因为她的家人说过，如果这次没有做成，以后还会让她继续做。

她还说，她的家人从来不让她学习，她不会读也不会写，每天都在做饭、打扫卫生，在家就像奴隶一样。

斯波兹麦向阿富汗总统卡尔扎伊发出呼吁说，她不愿回家，因为真主不会让她成为自杀式炸弹。她希望总统能够把她安置在一个好的地方。

卡尔扎伊总统谴责塔利班的这种行为，但塔利班否认参与了这一事件。

一名总统发言人说，在斯波兹麦所在的部落的领袖能够确保斯波兹麦的安全之前，她将不会被交还给她的亲人。

（编译：沙漠/责编：伊人）