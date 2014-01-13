泰国抗议者集结 封锁首都部分地区

Image caption 泰国示威抗议者争取强迫政府倒台

泰国的示威抗议者周一（13日）封锁了首都曼谷部分地区的道路，试图在下个月初举行大选之前推翻政府。

示威抗议者在主要路口设置了路障，而泰国政府则部署了1.8万保安部队人员维持首都的秩序。

从去年11月开始的此次动乱，起因是反对派人士抗议政府的一条新法，认为该法对被赶下台后自我放逐国外的前总理他信有利。

现在，反对派抗议者希望强迫他们称为“他信的傀儡”的他信妹妹现任总理英禄和她的政府倒台。

多党加盟的他信联盟获得泰国农村选民的广泛支持，赢得过去的四次大选。

但抗议者称，他信联盟的民粹主义政策建造了一个有缺陷的民主，所以主要反对党宣布抵制2月2日的大选投票。

泰国选举委员会因此要求把投票日期推迟到5月，泰国媒体周一报道说，政府已经表示同意讨论选举委员会的这一提议。

泰国总理英禄已经表示，愿意与示威者领袖会面，商讨有关延迟选举的事宜。

“人民革命”

来自曼谷的报道说，数万人参加了周一在曼谷举行的示威活动。反对派表示，他们正在力争让首都“陷入瘫痪”。

一名抗议活动领导人说：“这是一场人民的革命。英禄在人们眼里现在已经不再是总理了。”

另一名抗议者对美联社记者说：“政府必须下台，改革必须进行，我们不愿意看到腐败的政客一次又一次重新掌权。”

曼谷的七个主要十字路口已经被封锁。反对派在那里堆置了沙袋或筑起高台。

抗议者还计划包围首都的主要政府部门，切断那些部门的电源，阻止那些部门继续工作。

大约150个学校被告知要他们关门停课。

抗议者说，封锁活动将持续数天，但不会把目标对准公共交通和机场。

（编译：嵇伟 责编：顾垠）

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