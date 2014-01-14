中法建交50年 中国旅客访法签证获加速

图片版权 Reuters Image caption 法国目前已经是欧洲国家中最能吸引中国旅客的国家

1月27日中法建交50周年即将来临之际，法国当局宣布，自1月27日起，来自中国的观光旅客可以在48小时内获发签证。

资料显示，至今为止，中国游客申请法国签证一般需要逾10天时间。如果申请者众多，等候时间则更长。

以上改变由法国外长法比尤斯宣布。

他说，建交50年是一个很好的时机向中国人推销法国作为一个旅游地点。

其实，在目前，法国已经是中国游客的首选欧洲旅游点。资料显示，在去年，从中国到法国的旅客共140万人，打破以往纪录。

率先建交

在1964年1月27日，在众多西方国家中，法国率先与毛泽东领导的中国政府建立外交关系。

此举被认为有利于中国大陆政权最终获得国际社会的承认。

截至当时为止，美国仍坚决认为在台湾的国民党政府是中国的合法政府。

继法国之后，英国到1972年才跟中国建立全面外交关系，而中美建交更需要到1979年才得以实现。

为了纪念建交50年，中法两国举行了一些文化交流及纪念活动，其中包括一个在巴黎举行的汉代文物展，以及中国钢琴名家朗朗的音乐会。

法国方面也将在中国举办有关前法国总统戴高乐的展览。戴高乐是二战时抵抗纳粹侵略的领袖。中法两国就是在他后来担任总统期间建交的。

（撰稿：顾垠 责编：李莉）

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